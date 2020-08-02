Saya merekomendasikan produk ini kepada seluruh ibu rumah tangga. Karena menurut saya produk ini memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti selama bertahun-tahun saya menggunakan produk ini, namun tidak pernah mengalami kendala seperti kerusakan pada mesin dan lain-lain, walaupun tampilan produk sudah tidak sebagus saat pertama kali pembelian.