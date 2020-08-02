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Discontinued

HR1791/81

HR1791/81

5

| (1) Review | 100% recommend this product

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Reviews

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5.0

of 5

1

Review

100%

recommend this product

4
3
2
1

02/08/2020

Indonesia

Indonesia

Produk ini sangat awet selama bertahun-tahun

Saya merekomendasikan produk ini kepada seluruh ibu rumah tangga. Karena menurut saya produk ini memiliki kualitas yang sangat baik. Terbukti selama bertahun-tahun saya menggunakan produk ini, namun tidak pernah mengalami kendala seperti kerusakan pada mesin dan lain-lain, walaupun tampilan produk sudah tidak sebagus saat pertama kali pembelian.

Pros

Anda bisa memiliki barang awet dan tahan lama tanpa harus khawatir memikirkan barang baru

Yes, I recommend this product

This review was made for HR1791/81

Date of Use 2018-08-02

Yes, I recommend this product

This review was made for HR1791/81

Date of Use 2018-08-02

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