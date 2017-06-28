毎日使用ができるブライトニングチップと 週に2回のスペシャルケア用のファーミングチップ2種類が付属した美顔器。 洗顔後化粧水をつけ肌が濡れた状態で使用します。軽い吸盤に吸い付かれたような使用感で、肌に吸い付いた状態で顔の内側から外側にむかって滑らすように使用していきます。 痛みはないですが使用すると肌が赤くなります。赤みは少し経つとキレイに消えます。 使用始めはなかなかスムーズにできませんでしたが、コツを掴むと簡単で毎日のケアも楽にできます。 私は朝と晩に毎日ブライトニングチップを2往復、夜のお手入れにファーミングチップを週に2回程2往復使用しています。 ファーミングチップはブライトニングチップより少しだけ吸引する力が強い印象で、はじめて使用した際、3往復程使用したら少し肌がヒリヒリしました。なので使いなれるまでファーミングチップは様子を見ながら使う回数を調整すると良いと思います。 使用して1カ月ですが、効果がしっかりと出てきました。まず、くしみはが気にならなくなり透明感が出てきました。肌にもハリが出てキメも整ってきたようで見た目からも変化を実感しています。嬉しいことに気になっていた頬のたるみ、ほうれい線も少し改善されてきました。 40歳になり年齢的にも肌に元気がなくなったと感じ、朝はいつもどんよりしていたのが最近は朝から明るく肌がツヤツヤしています。 使用する前はこれで本当に効果が期待できるのか半信半疑でしたが、しっかりとした効果が実感できています。 毎日のお手入れ時間もかなり短時間で済むし、メンテナンスも楽！フル充電で1カ月は充電なしで使用もできます。 美顔器は色々持っていますが、専用の美容液が必要だったり、時間がかかたりでなかなか長続きしない私ですが、毎日苦にならず使用出来るのでとても気にいっています。 さらなる効果を期待して使用続けたいと思います。