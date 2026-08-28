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  • Smooth on fabrics, strong on style
  • Smooth on fabrics, strong on style
  • Smooth on fabrics, strong on style
  • Smooth on fabrics, strong on style
  • Smooth on fabrics, strong on style
  • Smooth on fabrics, strong on style

New

Philips Dry ironsDry irons

HD1175/20

5

| (54) Reviews | 100% recommend this product

Smooth on fabrics, strong on style

Philips’ new most advanced dry iron feature CeraPlus non-stick soleplate for smooth, effortless results on any ironable garment. Its lightweight build and ergonomic handle make ironing more comfortable than ever.

See all benefits

The best ironing soleplate on Philips Dry Irons

Smooth on fabrics, strong on style

  • NEW CeraPlus soleplate glides smoothly on all fabrics—even delicates—without sticking or burning

  • Effective de-wrinkling in just a few strokes for faster, perfect results every time

  • Lightweight design reduces arm fatigue, making longer ironing sessions effortless

  • Easy Temperature Control safely handles all fabric types, from silk to cotton

  • Heats up in under 1 minute so you can start ironing right away

New CeraPlus soleplate to iron smoothly on every garment

New CeraPlus soleplate to iron smoothly on every garment

Philips new CeraPlus soleplate glides smoothly on every ironable garment for effortless perfection. It does not stick to your garment, is scratch resistant, and easy to keep clean

Effective de-wrinkling in only few strokes

Effective de-wrinkling in only few strokes

Effective dewrinkling on thick and delicate fabrics in just a few strokes for crisp results on all your garments

Lightweight iron for effortless longer sessions

Lightweight iron for effortless longer sessions

Thanks to the light weight of the device, you can iron your garments effortlessly even during longer sessions

Technical Specifications

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Reviews

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5.0

of 5

54

Reviews

100%

recommend this product

4
3
2
1

28/08/2026

Indonesia

Indonesia

setrika worth it banget

Baru pertama kali coba Philips HD1175 dan ternyata sebagus itu. Awalnya nggak nyangka bakal beda sama setrika yang biasa aku pakai, tapi pas dipakai langsung kerasa tapaknya licin banget, jadi nyetrika lebih enteng dan nggak perlu ditekan-tekan. Hasilnya juga cepat rapi. Dulu sebelum pakai ini, nyetrika 1 baju bisa beberapa mennit, tapi sekarang 1 menit beneran bisa dapet 3 baju. Setrikanya ringan, nyaman digenggam, dan sejauh ini puas banget sama kualitasnya. Menurut aku worth it buat yang lagi cari setrika yang enak dipakai sehari-hari. ⭐⭐⭐⭐⭐

Yes, I recommend this product

This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons

Date of Use 2026-07-15

Yes, I recommend this product

This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons

Date of Use 2026-07-15

27/08/2026

Indonesia

Indonesia

Bagus Setrikanya Enteng

Pas pertama kali coba setrika Philips ini langsung kerasa bedanya. Setrikanya licin banget jadi nggak perlu ditekan kuat atau bolak balik gosok. Sekali lewat hasilnya udah rapi dan halus. Sekarang nyetrika jadi lebih cepat, hemat tenaga, dan nggak bikin pegal walaupun baju yang disetrika lagi banyak. Menurutku kualitasnya bagus, kokoh, dan sesuai sama harganya. Puas banget belinya, recommended buat ibu-ibu yang pengen kerjaan rumah jadi lebih sat set. 🥰

Yes, I recommend this product

This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons

Date of Use 2026-07-12

Yes, I recommend this product

This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons

Date of Use 2026-07-12

24/08/2026

Indonesia

Indonesia

Gosok jadi lebih mudah dan cepat

Baru beli Philips HD1175 ini karena lagi butuh setrika yang simpel buat dipakai sehari-hari. Pas dicoba ternyata enak dipakai, bentuknya juga nyaman dipegang dan nggak ribet. Hasil setrikanya cukup bagus, baju jadi lebih rapi dan pemakaiannya juga praktis. Untuk harga segini menurutku worth it banget. Semoga awet dipakai! 😊

Yes, I recommend this product

This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons

Date of Use 2026-07-26

Yes, I recommend this product

This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons

Date of Use 2026-07-26

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