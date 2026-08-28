2 year warranty
New
Smooth on fabrics, strong on style
Philips’ new most advanced dry iron feature CeraPlus non-stick soleplate for smooth, effortless results on any ironable garment. Its lightweight build and ergonomic handle make ironing more comfortable than ever.
NEW CeraPlus soleplate glides smoothly on all fabrics—even delicates—without sticking or burning
Effective de-wrinkling in just a few strokes for faster, perfect results every time
Lightweight design reduces arm fatigue, making longer ironing sessions effortless
Easy Temperature Control safely handles all fabric types, from silk to cotton
Heats up in under 1 minute so you can start ironing right away
Philips new CeraPlus soleplate glides smoothly on every ironable garment for effortless perfection. It does not stick to your garment, is scratch resistant, and easy to keep clean
Effective dewrinkling on thick and delicate fabrics in just a few strokes for crisp results on all your garments
Thanks to the light weight of the device, you can iron your garments effortlessly even during longer sessions
5.0
of 5
54
Reviews
100%
recommend this product
yuana
28/08/2026
Indonesia
setrika worth it banget
Baru pertama kali coba Philips HD1175 dan ternyata sebagus itu. Awalnya nggak nyangka bakal beda sama setrika yang biasa aku pakai, tapi pas dipakai langsung kerasa tapaknya licin banget, jadi nyetrika lebih enteng dan nggak perlu ditekan-tekan. Hasilnya juga cepat rapi. Dulu sebelum pakai ini, nyetrika 1 baju bisa beberapa mennit, tapi sekarang 1 menit beneran bisa dapet 3 baju. Setrikanya ringan, nyaman digenggam, dan sejauh ini puas banget sama kualitasnya. Menurut aku worth it buat yang lagi cari setrika yang enak dipakai sehari-hari. ⭐⭐⭐⭐⭐
Yes, I recommend this product
This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-15
Yes, I recommend this product
This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-15
27/08/2026
Indonesia
Bagus Setrikanya Enteng
Pas pertama kali coba setrika Philips ini langsung kerasa bedanya. Setrikanya licin banget jadi nggak perlu ditekan kuat atau bolak balik gosok. Sekali lewat hasilnya udah rapi dan halus. Sekarang nyetrika jadi lebih cepat, hemat tenaga, dan nggak bikin pegal walaupun baju yang disetrika lagi banyak. Menurutku kualitasnya bagus, kokoh, dan sesuai sama harganya. Puas banget belinya, recommended buat ibu-ibu yang pengen kerjaan rumah jadi lebih sat set. 🥰
Yes, I recommend this product
This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-12
Yes, I recommend this product
This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-12
Adjengpd
24/08/2026
Indonesia
Gosok jadi lebih mudah dan cepat
Baru beli Philips HD1175 ini karena lagi butuh setrika yang simpel buat dipakai sehari-hari. Pas dicoba ternyata enak dipakai, bentuknya juga nyaman dipegang dan nggak ribet. Hasil setrikanya cukup bagus, baju jadi lebih rapi dan pemakaiannya juga praktis. Untuk harga segini menurutku worth it banget. Semoga awet dipakai! 😊
Yes, I recommend this product
This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-26
Yes, I recommend this product
This review was made for Setrika Kering Philips HD1175/20 Dry irons
Date of Use 2026-07-26