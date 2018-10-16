Yess .. bersyukur bisa terpilih sekaligus menguji alat perawatan pakaian tersebut dan menulis ulasan tentang hal-hal yang beda dari produk steamer lain. Oke deh, saya udah coba alat ini, kesan pertama wow, alatnya beda ya model dan sistem penguapannya dibanding steamer lainnya. Kebetulan saya punya steamer uap yang saya beli via online, dengan sistem semprot setiap kali kita menggunakan, sedangkan yang ini uap yang keluar terus menerus, disamping itu ada 3 pilihan sistem penguapan tergantung jenis kain dan tingkat kusutnya pakaian. Yang lebih menyenangkan, saya nih punya pakaian dari bahan bulu-bulu (sweater), di coba di steamer hasilnya ciamik yaa. No Kusut jadi bagus seperti baru. Tangki air bisa muat 1 liter air (sekitar 1,2 l), sehingga menimimalkan untuk intensitas isi ulang tangkinya. Steamer bisa digunakan untuk 10 – 15 pakaian tergantung tingkat kusut dan bahan pakaiannya. Kalo kita biasa mencuci dengan mesin cuci, kadang ada bahan-bahan tertentu yang kusutnya susah hilang sehingga harus ditekan-tekan saat menyetrika hasilnya licin namun berimbas pada warna kain jadi kusam dan tidak cerah lagi. Uniknya steamer nya jadi satu dengan penggantung pakaian jadi kita tidak perlu menyediakan gantungan pakaian saat proses penguapan. Overall, steamer ini penggunaannya praktis banget, untuk semua bahan pakaian bisa disesuaikan penguapannya, warna pakaian dijamin masih cerah dan tidak pudar, Oke banget lah, mungkin yang agak kurang sreg ya cuma daya listrik saat memulai pemakaian hmm ... 1500 Watt. Asal saat kita mengaktifkan penggunaan langsung aja untuk jumlah pakaian yang banyak, kalo sampe meng On dan Off berkali-kali bisa jadi kaget ntar tagihan listriknya. Sukur-sukur kalo kedepannya, alat ini bisa beroperasi dengan watt listrik yang lebih rendah tapi tidak menurunkan kualitas hasil penguapannya. Dan mungkin ada sedikit variasi untuk pada gantungan bajunya, ada semacam papan minimalis sebagai alas agar kita tidak perlu memegang pakaian yang melambai-lambai saat proses penguapan dilakukan. BTW, terima kasih atas kesempatan untuk menguji kecanggihan teknologi perawatan pakaian ini. Semoga selalu berinovasi lebih baik ke depannya.