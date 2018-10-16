2 year warranty
Discontinued
GC507/60
Easy crease removal every day
EasyTouch garment steamer is designed for easy crease removal everyday. Watch the creases disappear easily thanks to the powerful steam, adjustable pole, steam level selection and a useful garment hanger.
1500 W
Adjustable pole
3 steam settings
Powerful continuous steam is blown through the nozzles, enabling you to remove creases with only a few strokes.
The steamer is safe to use on all fabrics. It is a great solution for delicate fabrics like silk.
Prolong the lifetime of your appliance by using the Easy Rinse descaling function regularly.
Awards
4.2
of 5
28
Reviews
Alcallysta
16/10/2018
Indonesia
Part of promotion
Singkat waktu setrika
Menyeterika jadi lebih asyik menyenangkan dan menghemat waktu. Kusut minggat dengan sekali sentuhan
This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
DWIETY
09/10/2018
Indonesia
Part of promotion
STEAM IRON MERAPIKAN PAKAIAN DENGAN WATT TINGGI
awal menerima paket dari the insiders, saya kaget yang saya dapatkan steamer ini.. senang bercampur bingung,, ini setrikaan kekinian yang paling canggih menurut saya tapi saat baca daya yang dipergunakan 1500 watt.. wow.. berpikir dan berpikir... apakah kuat tarikan listrik di rumah kami yang hanya 900 watt... Dengan niat mencoba produk dibawa lah setrikaan ini ke kantor yang notabene daya nya lebih gede dan bisa mumpuni untuk tarikan listriknya.. amazing.. canggih banget dah nih setrikaan.. gak perlu pake dilipat lagi, cukup digantung saja.. pakaian mulus tak berbekas
This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
Shofiesega
09/10/2018
Indonesia
Part of promotion
Menyetrika lebih mudah
Produk ini benar-benar mempercepat kegiatan saya dalam menyetrika. Dulu saya berpikir bahwa setrika uap mungkin susah dan lama. Tapi ternyata produk ini sangat membantu saya yang memang banyak kesibukan. Dengan fitur 3 tingkat kekuatan uap saya mampu menyelesaikan setrikaan saya yang banyak tanpa harus keringetan lagi. Produk ini juga menyediakan tiang & gantungan yang memudahkan saya dalam menyetrika. Kabel uap nya pun aman gak takut nyetrum. Terdapat pula tangki air yang mudah diisi tanpa kuatir tumpah. Produk ini sangat membuat saya yakin bahwa ini memudahkan pekerjaan rumah saya.
This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian
This review was made for Easy Touch GC507/60 Alat Uap Pakaian