Kami menggunakan Data Gabungan anda untuk meningkatkan kandungan, kefungsian dan kebolehgunaan App, Peranti dan Perkhidmatan, serta untuk membangunkan produk dan perkhidmatan baharu. Dalam hal ini, kami menganggap pemprosesan Data Gabungan anda sebagai berdasarkan kepentingan Philips yang sah dan sah di sisi undang-undang di bawah Artikel 6.1. (f) Peraturan (EU) 2016/679. Sebelum memproses sebarang Data Sensitif bagi tujuan yang disebutkan dalam bahagian ini, kami memaklumkan anda dan meminta persetujuan anda secara jelas menurut artikel 9.2.a. Peraturan (EU) 2016/679. Kami mungkin akan mengagregatkan Data Gabungan anda, mengeluarkan data peribadi individu, bagi mencipta penerbitan, pembentangan, laporan atau komunikasi lain (pemasaran), yang boleh kami gunakan bagi tujuan dalaman dan luaran.



Jika anda mengikut serta untuk menerima komunikasi promosi tentang produk, perkhidmatan, acara dan promosi Philips yang mungkin berkaitan dengan anda berdasarkan keutamaan anda dan tingkah laku dalam talian anda, kami mungkin menghantar kepada anda komunikasi pemasaran dan promosi melalui e-mel, telefon dan saluran digital lain, seperti app mudah alih dan media sosial. Untuk dapat menyesuaikan komunikasi ini mengikut keutamaan dan tingkah laku anda dan menyediakan kepada anda pengalaman yang lebih relevan dan diperibadikan, kami mungkin menganalisis Data Gabungan anda. Sebelum menghantar sebarang komunikasi promosi kepada anda, kami akan meminta persetujuan anda.