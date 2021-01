Kami bekerja dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.

Kami mungkin berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan berikut:

Penyedia IT dan awan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, perkhidmatan urus niaga dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan App atau menyediakan Perkhidmatan.



Philips memerlukan penyedia perkhidmatannya supaya menyediakan tahap perlindungan yang secukupnya untuk data peribadi anda serupa dengan tahap yang kami sediakan. Kami menghendaki penyedia perkhidmatan kami supaya memproses data peribadi anda hanya dengan menurut arahan kami dan hanya untuk tujuan khusus yang dinyatakan di atas, hanya mengakses jumlah data minimum yang diperlukan oleh mereka untuk menyampaikan perkhidmatan tertentu dan melindungi keselamatan data peribadi anda.



Pihak ketiga yang lain

Philips juga mungkin bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memproses data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika Philips berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga yang menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka, Philips akan memastikan untuk memaklumkan anda dan/atau mendapatkan persetujuan anda berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa sebelum berkongsi data peribadi anda. Dalam hal ini, sila baca notis privasi mereka dengan teliti kerana mereka memaklumkan tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindunginya.

Philips kadangkala menjual sesebuah perniagaan atau sebahagian daripadanya kepada syarikat lain. Pemindahan hak milik seperti ini boleh termasuk pemindahan data peribadi anda yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan tersebut, kepada syarikat yang membeli. Kesemua hak dan obligasi kami, di bawah Notis Privasi kami boleh diserahkan oleh Philips kepada mana-mana sekutu kami secara bebas, berhubung penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau penjualan aset, atau menurut penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya dan kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana sekutu kami, entiti pengganti atau pemilik yang baharu.

Pemindahan merentas sempadan

Data peribadi anda mungkin disimpan dan diproses di negara yang kami mempunyai kemudahan atau di negara penyedia perkhidmatan yang berurusan dengan kami dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengakui pemindahan maklumat ini (jika ada) ke negara di luar negara tempat mastautin anda, yang mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berlainan daripada yang terdapat di negara anda. Dalam keadaan tertentu, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data peribadi anda.

Jika anda berlokasi di EEA, data peribadi anda mungkin dipindahkan kepada sekutu atau penyedia perkhidmatan kami yang berlokasi di negara bukan EEA yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang memadai menurut standard EEA (senarai lengkap negara-negara ini boleh didapati di sini http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak disifatkan sebagai memadai oleh Suruhanjaya Eropah, seperti Amerika Syarikat, kami telah menerapkan langkah-langkah yang secukupnya, seperti Peraturan Korporat yang Mengikat untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Niaga dan/atau klausa kontraktual standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan satu salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan di atas atau menghubungi privacy@philips.com.

Berapa lamakah kami menyimpan data anda?

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami guna untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuklah: (i) tempoh masa anda menggunakan App dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada pengekalan adalah wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan yang berkenaan).

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami guna untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuklah: (i) tempoh masa anda menggunakan App dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada pengekalan adalah wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such as${app_service_providers_purpose}.