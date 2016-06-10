Penyedia perkhidmatan

Kami bekerja dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan, menyediakan, menambah baik, menyesuaikan, menyokong dan memasarkan Perkhidmatan kami.

Kami mungkin akan berkongsi data peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan berikut:

Penyedia IT dan awan

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, penyimpanan, perkhidmatan urus niaga dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk menjalankan App atau menyediakan Perkhidmatan.

Penyedia Perkhidmatan Analitik

Penyedia perkhidmatan ini menyampaikan perkakasan, perisian, rangkaian, storan dan/atau teknologi berkaitan yang diperlukan untuk kami menjalankan analitik App.

Philips memerlukan penyedia perkhidmatannya untuk menyediakan tahap perlindungan yang secukupnya bagi data peribadi anda, serupa dengan tahap yang kami sediakan. Kami menghendaki penyedia perkhidmatan kami untuk memproses data peribadi anda hanya menurut arahan kami dan hanya untuk tujuan khusus yang dinyatakan di atas, untuk mempunyai akses kepada jumlah data minimum yang diperlukan oleh mereka untuk menyampaikan perkhidmatan tertentu dan melindungi keselamatan data peribadi anda.

Pihak Ketiga Lain

Philips juga mungkin akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang memproses data peribadi anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika Philips berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga yang menggunakan data peribadi anda untuk tujuan mereka, Philips akan memastikan untuk memaklumkan kepada anda dan/atau mendapatkan persetujuan anda berlandaskan undang-undang yang berkuat kuasa sebelum berkongsi data peribadi anda. Dalam hal ini, sila baca notis privasi mereka dengan teliti kerana ia memaklumkan tentang amalan privasi mereka, termasuk jenis data peribadi yang dikumpulkan oleh mereka, cara mereka menggunakan, memproses dan melindungi data.

Kadangkala Philips menjual sesebuah perniagaan atau sebahagian daripadanya kepada syarikat lain. Pemindahan hak milik seumpama itu boleh termasuk pemindahan data peribadi anda yang berkaitan secara langsung dengan perniagaan tersebut, kepada syarikat yang membeli. Kesemua hak dan kewajipan kami, di bawah Notis Privasi kami boleh diserahkan oleh Philips kepada mana-mana sekutu kami secara bebas, berhubung dengan penggabungan, pemerolehan, penyusunan semula atau penjualan aset atau menurut penguatkuasaan undang-undang atau sebaliknya dan kami boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana sekutu kami, entiti pengganti atau pemilik yang baharu.

Harap maklum bahawa apabila anda log masuk melalui akaun media sosial Facebook anda melalui Android, anda membolehkan Facebook untuk mengumpul maklumat yang berikut melalui SDK Facebook:

Peristiwa Aplikasi: Ini merangkumi Peristiwa App generik (cth. Pemasangan App, pelancaran app) dan log standard lain bagi metrik produk (cth. pemuatan SDK dan prestasi SDK).

Ini merangkumi Peristiwa App generik (cth. Pemasangan App, pelancaran app) dan log standard lain bagi metrik produk (cth. pemuatan SDK dan prestasi SDK). Data konfigurasi: Selepas pengguna telah log masuk, SDK membuat permintaan latar belakang secara berkala untuk mengurus jangka hayat token akses secara automatik.

Selepas pengguna telah log masuk, SDK membuat permintaan latar belakang secara berkala untuk mengurus jangka hayat token akses secara automatik. Maklumat ralat: SDK merakam maklumat ralat, termasuk semasa pengawalan SDK, yang mungkin termasuk ID pengguna individu yang log masuk ke Facebook.

SDK merakam maklumat ralat, termasuk semasa pengawalan SDK, yang mungkin termasuk ID pengguna individu yang log masuk ke Facebook. Data jangka pendek: SDK mengukur beberapa aktiviti pengguna bagi tujuan mengurus penipuan dan penyalahgunaan. Data ini hanya disimpan bagi tempoh yang sangat singkat untuk mereka yang tidak log masuk ke Facebook.

Facebook juga mungkin akan mengumpul data analitik tentang penggunaan SDK anda, maklumat tentang nama App yang anda gunakan, tarikh apabila anda membenarkan log masuk tersebut dan apa-apa URL yang dikaitkan dengan log masuk anda. Anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang cara Facebook menggunakan maklumat anda dengan membaca Dasar Data Facebook. Harap maklum bahawa kefungsian log masuk Facebook sebagai pilihan sepenuhnya, kami akan sentiasa membenarkan anda log masuk menggunakan akaun MyPhilips anda.

Pemindahan Merentas Sempadan

Data peribadi anda mungkin akan disimpan dan diproses di negara yang kami mempunyai kemudahan atau di negara penyedia perkhidmatan yang berurusan dengan kami dan apabila anda menggunakan Perkhidmatan ini, anda mengesahkan pemindahan maklumat ini (jika ada) ke negara di luar negara tempat kediaman anda, yang mungkin mempunyai peraturan perlindungan data yang berlainan daripada yang terdapat di negara anda. Dalam keadaan tertentu, mahkamah, agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kawal selia atau pihak berkuasa keselamatan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data peribadi anda.

Jika anda berada di EEA, data peribadi anda mungkin akan dipindahkan kepada sekutu atau penyedia perkhidmatan kami yang berada di negara bukan EEA yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Eropah sebagai menyediakan tahap perlindungan data yang memadai menurut standard EEA (senarai lengkap negara ini boleh didapati di sini https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy

/index_en.htm). Untuk pemindahan dari EEA ke negara yang tidak disifatkan sebagai memadai oleh Suruhanjaya Eropah, seperti Amerika Syarikat, kami telah menerapkan langkah-langkah yang secukupnya, seperti Peraturan Korporat yang Mengikat untuk Data Pelanggan, Pembekal dan Rakan Niaga dan/atau klausa kontraktual standard yang diterima pakai oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan satu salinan langkah-langkah ini dengan mengikuti pautan di atas atau dengan menghubungi kami di sini.

Berapa Lamakah Kami Menyimpan Data Anda ?

Kami akan menyimpan data peribadi anda selama yang diperlukan atau dibenarkan berdasarkan tujuan data tersebut dikumpulkan. Kriteria yang kami gunakan untuk menentukan tempoh penyimpanan kami termasuk: (i) tempoh masa anda menggunakan App dan Perkhidmatan; (ii) sama ada kami tertakluk pada kewajipan undang-undang; atau (iii) sama ada penyimpanan wajar dengan mengambil kira kedudukan undang-undang kami (seperti berkaitan dengan statut had, litigasi atau penyiasatan peraturan yang berkenaan).